Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu Kamerada

Evde saksılar içinde hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Beykoz'da bir eve geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenledi.



Polis kamerasına yansıyan operasyonda 42 saksı içinde hint keneviri, 5 lamba, 7 güç kaynağı, 2 havalandırma düzeneği, 4 ısıtıcı fan, 6 bidon bitki vitamini, 3 çuval gübre, ısıtıcı, dijital ısı göstergesi ve ortam nemlendirici cihaz ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan S.İ. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli S.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.