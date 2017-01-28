Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu

Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Beykoz'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 42 parça saksı içerisinde 42 kök Hint keneviri, 5 lamba, 7 güç kaynağı, 2 havalandırma düzeneği, ısı dağılımını sağlayan 4 fan, elektrikli ısıtıcı, sanayi tüpü, dijital ısı göstergesi, ortam nemlendirici cihaz, 6 plastik bidon içerisinde bitki vitamini, 3 beyaz çuval içerisinde geliştirilmiş bitki vitaminli gübre ve 8 fişek ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli S.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.