Beykoz'da temiz bir çevre için çocuklar sokakta



İSTANBUL (DHA)- BEYKOZ'da 'Yeşil Okul Projesi' kapsamında sokak temizleme etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler sokakları dolaşarak temiz bir çevre için çöp topladılar.



Beykoz Belediyesi, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Karakaşlı İmam Hatip Ortaokulu ve Kavacık Borsa İlkokul-Ortaokul öğrencileri katılarak çöp topladılar.



ÇEVRE TEMİZLİĞİ İÇİN ÇOCUKLAR EL ELE



Kavacık Borsa İlkokulu öğrencisi Kaan Talha Yerlikaya,?Temizlik çevre bilinci için çok önemli. Çöpleri yerlere değil, çöp kutusuna atıyoruz." dedi.



Kavacık Borsa İlkokulu öğrencisi Arzu Mira Çırpıcı ise "Mavi kapaklar engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye almasını sağlıyor." dedi.



Kavacık Borsa Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Serra Karakoç, "Okulumuza her hafta temizlik düzenleyerek haftanın en temiz sınıfını seçiyor ve temiz sınıflara bayrak veriyoruz. Ay sonunda ise en çok bayrak alan sınıf okula bir gün serbest kıyafetle gelebiliyor." dedi.



Etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, "Etkinliğin söylemler üzerinden eyleme çevirerek çocuklara kazandıracağımız davranışla gerçek anlamda temizliğin önemini daha etkili olacak." dedi.



'TEMİZLİK İMANDAN GELİR'



Temiz bir çevre için öğrencilerle Beykoz sokaklarında çöp toplayan Çelikbilek, düzenledikleri proje ile ilgili şöyle konuştu:



'Eğer çevremizi kirletmezsek temizliğe ihtiyaç duymayız. Millet olarak temizliğe çok önem veririz. 'Temizlik imandan gelir' atasözümüzde bu konuyla hassasiyetimiz dile getirilmiştir. Bugün çocuklarımızla bizzat tatbikatını yaparak hep beraber çöpleri toplayacağız. Buradan şu imayı çıkartmalıyız ki sokaklar temiz olmalı."



(Tür: İstanbul)