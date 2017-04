Beykoz'da "Genç Hemşehri Buluşmaları"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, muhalefetin 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin her gün bir şeyler ürettiğini belirterek, "Bunun doğrusunu bulmak çok zor değildir. En son dün duydum. Cumhurbaşkanlığı Sistemi onaylanırsa, Cumhurbaşkanı ertesi sabah lokantaları bile kapatabilir. Böyle absürt bir şey duydum. İnanamadım başta, ya dedim bir insan bu kadar olabilir mi?" dedi.



AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Hemşehri Buluşmaları" etkinliğine katılan Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile ilgili bilgi verdi.



"Bu sistem değişikliği neyi öngörüyor?" diyen Bakan Albayrak, "Burası önemli, belediye seçimlerinde iki tane oy atıyoruz. Biri belediye başkanına bir de neye oy atıyoruz, belediye meclisine oy atıyoruz. Belediye meclisinde seçtiğimiz insanlar belediye başkanından ayrı belediye icraatlarını denetleyecek, seçtiğimiz başkan da icrai faaliyetleri kendi kurduğu ekibiyle yürütecek. Kaç tane belediye başkanı seçiyoruz? Belediye genel sekreterini, daire başkanlarını tanıyor muyuz? Hayır. Ben seni bilirim. Beş sene seni denetleyecek olan meclisle birlikte sizi gözlemlerim. Beş sene sonra bana verdiğin sözlerden ve icraatlardan memnun kalırsam ya bir daha seçerim veya başka birini seçerim. Sistem çok basit ve yalın. Seçtiğimiz belediye başkanında limit var mı? Yok. Yaşadığı müddetçe seçilebilir. Türkiye'de 30 sene belediye başkanlığı yapan insanlar var. Bu getireceğimiz sistemde aynı şekilde baktığımızda cumhurbaşkanını en fazla iki defa seçebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



Muhalefetin tavrına eleştiri



Muhalefetin 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin tutum ve söylemlerini eleştiren Albayrak, "Ben yalandan kim ölmüş diyorum. Muhalefetin yalanlarına cevap vermek yerine sistemi anlamak lazım. Sabaha kadar cevap vermeye kalksak vaktimiz yetmez. Diyorlar ki meclisin denetim fonksiyonu elinden alınacak. Meclis kapatılacak, lağvedilecek. Esas bugünkü 1982 Anayasasından kaynaklanan sistemle cumhurbaşkanı neredeyse her şeyden münezzeh. Yargılayamazsınız. Bugünkü TCK'da vatana ihanet suçunun tanımı bile yoktur. Yani bugün istese meclisi fesheder, çünkü yaptığı hiçbir eylemden yargılanamayacak bir cumhurbaşkanlığı var. Bugünkü cumhurbaşkanımızın aslında aleyhinde bu sistem, bu çıkacak olan anayasal paket... Kişisel olarak baktığında sınırsız yetkisi var, meclisi lağvetme, seçime götürme dahil, hiçbir suçtan yargılanamayacak olması dahil.. Tamam da kişiler için değil getirdiğimiz sistem. Bugün güçlü bir cumhurbaşkanı var hep güllük gülistanlık, dünya lideri var başımızda, hep böyle zannediyoruz. Tamam da ondan sonrası için bu sistem." diye konuştu.



Muhalefetin, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin tutum ve söylemlerini eleştiren Albayrak, şöyle devam etti:



"Böyle bir seçimin muhatabı herhangi bir parti değil. Bir partinin propaganda yaparak tercih belirlenmesinde etkili olmasını gerektirecek bir seçim değil. Gençlik bunun neresinde. 18 madde var, ikisi yürürlük, 16 tane madde var. Bu maddeleri okuyan kaç kişi var? Çok değil bir iki sayfalık dokümandır. Maddeleri tek tek okuyarak çok üst düzey bilgi sahibi olmaya gerek yok. Her aklı selim insanın okuyup anlayabileceği maddeler. Muhalefet her gün bir şeyler üretiyor. Bunun doğrusunu bulmak çok zor değildir. En son dün duydum. Cumhurbaşkanlığı Sistemi onaylanırsa, Cumhurbaşkanı ertesi sabah lokantaları bile kapatabilir. Böyle absürt bir şey duydum. İnanamadım başta, ya dedim bir insan bu kadar olabilir mi?"



"Türkiye'de bir sistem sorunu var"



Türkiye'nin sistem krizlerinden dolayı her dönem sıkıntı çektiğine vurgu yapan Albayrak, "Türkiye'de bir sistem sorunu var ve bu on yıllardır böyle. Eski vefat etmiş beş siyasi liderden bahsediliyor. Beş farklı versiyonda; Demirel var, Özal var, Erbakan var, Türkeş var, Yazıcıoğlu var. Beşinin de ortak paydada buluştuğu en önemli unsur Türkiye bu sistem krizlerinden dolayı her daim sıkıntı çekmiştir." şeklinde konuştu.





Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Albayrak, "15 Temmuz'u birileri unutturmaya çalışacak. Sakın ha, 15 Temmuz'u bir yıl, on yıl değil, yüz yıl, bin yıl unutmayacağız, unutturmayacağız ve bu şuurla bütün resme bakacağız." dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, hadiye takdiminin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Buluşmaya Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan ile Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker'in yanı sıra partililer katıldı.