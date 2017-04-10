Beykoz'da 30 Stk 'Evet' İçin Stant Açtı
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 94 yıllık cumhuriyet tarihinde 65. hükümetin işbaşına geldiğini belirterek, "15 aya bir hükümet düşüyor ortalama. Tek parti dönemini ve AK Parti dönemini çıkartırsak, 8 aya bir hükümet düşüyor.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 94 yıllık cumhuriyet tarihinde 65. hükümetin işbaşına geldiğini belirterek, "15 aya bir hükümet düşüyor ortalama. Tek parti dönemini ve AK Parti dönemini çıkartırsak, 8 aya bir hükümet düşüyor. Yönetimde istikrar yoksa, ülkede istikrar yoktur. Gelin şu yönetimi istikrara kavuşturalım, diyoruz. Bunun nesine itiraz ediyorsun kardeşim?" dedi.
Beykoz'da 30 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için stant açtı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, Türkiye için istikrarın önemine değinerek, kısa ömürlü hükümetlerin ülke ekonomisine bedelinin ağır olduğunu söyledi.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. hükümetinin işbaşında olduğunu hatırlatan Turan, şunları kaydetti:
"94 yıldır, bu topraklarda hükümetler gelmiş gitmiş. Bugün artık 65. hükümet işbaşında. Hiç, hayal mahsulü bir takım fantezilerle insanları korkutmaya gerek yok. Siyasi fotoğraf ortadadır. 94 yılda 65 hükümet. Türkiye'de 15 aya bir hükümet düşüyor ortalama. Tek parti dönemini ve AK Parti dönemini çıkartırsak, 8 aya bir hükümet düşüyor. Yönetimde istikrar yoksa, ülkede istikrar yoktur. Gelin şu yönetimi, istikrara kavuşturalım, diyoruz. Bunun nesine itiraz ediyorsun, kardeşim? Sekiz ayda bir hükümet değişirse, nasıl istikrar olsun. Amerika'da 228 senede 45 hükümet gelmiş. Amerikalılar bizden daha mı geçimli, daha mı uyumlu? Evinde bile işler ters gitse, aile üyeleriyle oturup tartışıyorsun. Memlekette 8 ayda bir hükümet değişirse, bunu konuşmayacak mıyız? 65 hükümet kendi vaktinde gelseydi bu ülkeye, 65. hükümeti 2182 yılında görecektik."
Protokol konuşmalarının ardından, Beykoz'da şubesi bulunan 30 STK'nın kurduğu 'evet' stantları için açılış kurdelesi kesildi.
Kavacık Meydanında düzenlenen açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın yanı sıra, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.