Beykoz Belediyesi'nden Miraç Gecesi Programı

Miraç Kandili dolayısıyla Beykoz Belediyesinde kandilleşme programı düzenlendi.



Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarıldığı mübarek gece olan Miraç Kandili dolayısıyla Beykoz Belediyesinde kandilleşme programı düzenlendi.



Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Belediye Başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu kandilleşme heyeti tarafından personele gülsuyu, kandil simidi ve lokum ikramı yapıldı.



"Miraç rahmet ve hikmete yolculuktur"



Kandillerin af, mağfiret, muhabbet kaynağı olduğunu hatırlatan Başkan Yücel Çelikbilek, "Mübarek üç ayların ilki Recep ayının 27'inci gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin rahmet ve hikmet yüklü kutlu miraç yolculuğunun yıldönümünün tüm insanlığa ve kainata barış, huzur, selamet ve esenlik getirmesini dilerim. Kandil gecesi, her zamankinden fazla akrabalarımızı, sevdiklerimizi ve komşularımızı hatırlayıp dua edelim" diye konuştu. - İSTANBUL