Beykoz Belediyesi'den emekli olan personele vefa yemeği



İSTANBUL - Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen 'Emekli Belediye Personeli Vefa Yemeği'nde buluşan emekli işçi ve memurlar hasret giderdi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in ev sahipliğinde İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesislerinde düzenlenen vefa yemeğine belediyede çalışan ve emekliye ayrılan belediye çalışanları ile sendika temsilcileri katıldı.

Vefa yemeğine katılan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek 16 Nisan referandum una değinerek, "Bu bir siyasi parti meselesi değil. O gün kullanılacak oylarda ne Ak Parti etkilenecek, ne CHP etkilenecek, ne MHP etkilenecek, ne HDP etkilenecek. Hiçkimse etkilenmeyecek ne şahıs olarak ne parti olarak. Bu seçimde ne partilere oy veriyorsunuz ne şahıslara oy veriyorsunuz. Bu seçimde sadece ülke için oy kullanacaksınız. Bu 50 yıl içerisinde bizi zorluklarla karşı karşıya bırakan bu sistem mi devam etsin? Yoksa bizi sıkıntılara sokmayacak olan yeni bir sistem mi gelsin? İşte şuandaki sistem işe yaramadığı için sıkıntıları çektik. O zaman bu ülkenin halkının bu sistemi kapının önüne koyması lazım" dedi.

Belediyeden emekli olan personele teşekkür eden Çelikbilek, "Beykoz'un emektarlarısınız, çalışanlarısınız. Sizlerle uzun süre beraber çalıştım. 1994'ten bu yana beraber çalıştık. Hiçbir zaman için sizin haklarınızla ilgili, kişisel değerlerinizle ilgili en ufak bir yanlış yapayım diye geçirmedim. Hep iyilik yapmayı iyi olmayı tercih ettim. Bu bölgeye, bu insanlara hizmet ettikçe bizim katımızda değerinin çok fazla olacağını her toplantıda sizlere söyledim" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, emekli olan belediye personeline plaket takdim etti.

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