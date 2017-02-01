Beykonak Mahallesine Park Yapılacak

Kumluca Belediyesi Beykonak Mahallesi'nde, park ve sosyal donatı alanı yapılması için çalışma başlatıldı.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Beykonak Mahallesi'nde yapılacak park ve sosyal donatı alanında incelemelerde bulundu.



Resiller mevkisindeki belediyeye ait arsada, daha önce okul binası ve jandarma karakolu olarak kullanılan eski binanın yıkılmasının ardından park için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Çetinkaya, yapılacak parkın Beykonak Mahallesi'nde büyük bir değişime imza atacağını söyledi.



Parkın yaklaşık 3 bin metrekare alanda yapılacağını kaydeden Çetinkaya, "Park projesi yapılırken, bayrak temalı bir park olmasını istiyoruz. İçerisinde oturma alanları, yürüyüş yolları, oyun grupları, çeşme, çay bahçesi ve bol yeşil alan olacak. Hemen yanında bulunan camiyle bütünleşecek parkımız tamamlandığında Beykonak Mahallemize artı değer katacak." dedi.