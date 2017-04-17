Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. A.kerim Gökoğlu Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Göreve Başladı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. A.Kerim Gökoğlu, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.



Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü ekibine katılan Dr.A.Kerim Gökoğlu, 2013 yılından beri Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev yapıyor. Dr.A.Kerim Gökoğlu 1977, Tarsus doğumlu. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini yaptı. 2013-2014 yılları arasında Harvard Tıp Okulu Brigham&Women's Hospital da 'Kafa Kaidesi ve Nöroonkolojik Cerrahi' konusunda akademik doktora sonrası eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışmasının yanı sıra beyin ve omurga tümörleri konusunda cerrahi tecrübeleri olan Dr.A.Kerim Gökoğlu "Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde tümör cerrahilerinin yanı sıra çok çeşitli beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının tedavisinde hastalarıma hizmet vermekten mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ