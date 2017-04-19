Beyin Ölümü Bilgilendirme Eğitimi

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir; "Beyin ölümü tanısı konulan hasta geri döndürülemez, ama nakil bekleyen hastaların organ bağışlarıyla hayata döndürebilir"

"Geri dönüşümü mümkün olan şey, nakil bekleyen kişilere organ bağışı yapmak"

"Nakil bekleyen insanlar gerçekten çaresiz durumdalar"



ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, yoğun bakım ünitelerinde gerçekleşen beyin ölüm tanısı sonucu oluşan kadavradan organ bağışını arttırmak amacıyla "Beyin Ölüm Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirdi.

Bir otelde gerçekleşen eğitime, Eskişehir'deki kamu, özel ve üniversite hastanelerin yöneticileri, klinik ve yoğun bakım sorumlu hekimler ile hemşireler katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, organ yetmezliği olan hastaların tedavilerinin sadece organ nakliyle sağlanabildiğini söyledi. Canlıdan canlıya nakillerden çok beyin ölümü gerçekleşmiş kadavralardan organ nakli ihtiyacı olanlara, organ nakli gerçekleşmesini istediklerini belirten Mumcu, bunun içinde sağlık personellerimize, Eskişehir'deki hem üniversitelerimizdeki hem de diğer hastanelerde çalışan özellikle yoğun bakım ve branş hekimlerimize beyin ölümlerinin tanımlanmasıyla ilgili bir eğitim düzenlemeyi planladık. Böylece sağlık çalışanlarımız, hastanelerinden gerçekleşen beyin ölümlerinin bildiriminde daha bilinçli ve hızlı davranmasını ve bu beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organ bağışı için, organ vericisi olarak ülkemizin ihtiyaçları karşısında değerlendirilmesi istiyoruz. Dediğimiz gibi çok organ nakline ihtiyacı olan hastalarımız var. Bu eğitimle bir cana bir can katabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, organ bağışının önemini atlamak gerektiğini, anlatılmadığında insanların çekingen davrandığını, bunun için organize şekilde organ bağışının kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları tarafından anlatılması gerektiğini ifade etti. Beyin ölümü tanısı konulan hastanın geri döndüremeyeceğini, ama nakil bekleyen hastaların organ bağışlarıyla hayata döndürebileceğini anlatan Özdemir, "Beyin ölümü tanısını, ciddi bir şekilde hekimler tarafından bilimsel veriler çerçevesinden tanısı konuluyor. Beyin ölümü tanısını yanlış koyduk veya tanı da yanlışlık var diye bir şey söz konusu olamaz. Defalarca hekimler tarafından oluşan komisyonlarca bu tanı konuyor ve bu hastaların geri dönüşümü mümkün değil. Geri dönüşümü mümkün olan şey şu, bir sürü insan kalp nakli, böbrek nakli, karaciğer nakli hatta pankreas nakli bekliyor. Nakil bekleyen insanlar gerçekten çaresiz durumdalar, küçük çocuktan tutun da orta yaş, ileri yaş dahi bir sürü organ bekliyor. Bu insanlara yeni bir hayat kazandırmak çok önemli, o nedenle organ naklini teşvik etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bilgilendirme eğitiminde, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Öğretim üyeleri Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Doç. Dr. Serdar Ekemen, sağlık çalışanlarını beyin ölümü tanısı ile ilgili sunum gerçekleştirdiler.

(İHA-MET-Y)