Beyin Olimpiyatlarında Yarı Final Heyecanı Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışması'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali bünyesinde düzenlediği ve 332 çocuğun katıldığı Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışması'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu. Yarı finale 10 takım kaldı. Yarı finale kalan takımlar arasındaki puanların birbirine çok yakın olduğu gözlendi. Yarı finalde öğrencilere sorulan sorular 10 etaptan oluşuyor. Öğrenciler bu çerçevede, Yıldız Savaşları, Sudoku, Sayı Bulmaca, Hazine Avı, İç içe yollar, Farklı Komşular, Ardaşıksız Sudoku, Dört harfli, Apartmanlar ve Dijital İşlemlerden oluşan konularındaki soruları yanıtlayacak.



Yarı final heyecanı yaşayacak olan takımlar ise şöyle: Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, İTO Bilim ve Sanat Merkezi, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi, Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi, Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi, Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi, Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi. Öte yandan yarı finalin tamamlanmasıyla finale çıkacak olan 5 takım belli olacak. Final mücadelesinin ardından ise dereceye giren takımlar için kupa ve madalya töreni düzenlenecek. - KOCAELİ