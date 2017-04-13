Beyin Kanaması Geçiren İbrahim Erkal'ın Eşinin Görüntüsü Yürekleri Dağladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, dün beyin kanaması geçirdi ve ameliyata alındı. Hala yoğun bakımda tutulan Erkal herkese derin bir üzüntü yaşattı. Ünlü sanatçının eşi Filiz Akgün'ün bitkin ve üzgün görüntüsü hüznü iki katına çıkardı.

İBRAHİM ERKAL'IN EŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün hastaneye geldiği görüntüler ortaya çıktı. Akgün'ün bitkin ve üzgün görüntüsü herkesi daha da üzdü.

ÜNLÜ SANATÇININ KALDIĞI HASTANEDE ZİYARETÇİ AKINI VARDI

Dün sabah Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal yaklaşık 2.5 saat süren bir operasyon geçirdi. Tekrar yoğun bakıma alınan Erkal'ın bulunduğu hastane gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

İbrahim Erkal'ın eşi böyle görüntülendi;