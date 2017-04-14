Beyin Kanaması Durdurulan İbrahim Erkal'da Ödem Başladı

İstanbul'da yüksek tansiyona bağlı fenalaşan ve beyin kanaması geçiren sanatçı İbrahim Erkal'ın yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşı sürüyor. Doktorlar, İbrahim Erkal'ın beyin kanamasının durdurulduğunu ancak ödem başladığı için hayati riskin sürdüğünü açıkladı.

KANAMA DURDURULDU ÖDEM BAŞLADI

İstanbul'da 11 Nisan gecesi Maltepe'deki evinin otoparkında araçtan indikten sonra yüksek tansiyona bağlı olarak kendinden geçen ve bu sırada başını duvara çarparak beyin kanaması geçiren sanatçı İbrahim Erkal'ın (50) Ulus'taki Liv Hospital'da tedavisi sürüyor. Doktorlar, derin komada olduğu ifade edilen sanatçının beyin kanamasının durdurulduğunu ancak bu kez ödem başladığını duyurdu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beyin kanaması ön tanısıyla getirilen sanatçının ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Kontrollerde ise yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Yoğun bakımda tutulan hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir."

"İBRAHİM GÜÇLÜ BİR İNSANDIR"

Sanatçılar İzzet Yıldızhan, Nadide Sultan, Ahmet Selçuk İlkan, Sinan Özen, Yılmaz Morgül, İsmail Hazar gibi isimler önceki gün hastaneye gelmişti. Oğlu Mustafa Yıldızhan ile birlikte ziyarete gelen İzzet Yıldızhan, haberi alır almaz İzmir'den geldiğini belirtti. Oğlunun, İbrahim Erkal'ın elinde büyüdüğünü ifade eden Yıldızhan, "İbrahim benim sanat camiasından arkadaşım olmasının yanı sıra kan kardeşimdir. Allah inşallah onu yeni doğan bebeğine bağışlar. Şunu çok iyi biliyorum ki İbrahim güçlü bir insandır. Bu durumu en kısa sürede yenerek eski sağlıklı günlerine kavuşacaktır" dedi.

"YAPILMASI GEREKEN YAPILDI"

Dün ziyarete gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise "İlk 24 saati daha henüz doldurmadık bu çok önemli. Arkasından 72 saati bekleyeceğiz. Yapılması gereken müdahale tıbbi olarak yapıldı. Herhangi bir değişiklik yok. Çeşitli haberler çıkıyor, yanlış şeyler arkadaşlar. Bunlar günahtır, yazıktır, onun da ailesi var" dedi.



EŞİ DE FENALAŞTI

Öte yandan ailesinin yanı sıra sevenleri ve dostlarının hastane ziyaretleri de sürüyor. 10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyor. Fenalaşarak baygınlık geçiren Filiz Akgün başka bir odada tedavi altına alındı. Akgün, verilen serumun ardından toparlanınca yeni doğan bebeğinin yanına gitti.

BAKAN AKDAĞ: DURUMU CİDDİ

Erzurum'da konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili bu sabah ben malumat aldım, dün de görüşmüştüm başhekimle. Maalesef Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne eğilim yok. Arkadaşlarımız gayret ediyor" dedi.



UYAN CANISI

İbrahim Erkal'ı ziyarete giden isimlerden biri de eski manken Emine Ün oldu. Emine Ün, 1990'lı yılların popüler şarkılarından "Canısı" ile ünlenen Erkal için, "Dualarımız seninle, uyan canısı" diye seslendi.

"Canısı" adlı şarkıya çekilen klipte ve aynı isimli TV dizisinde başrol oynayan Ün, Instagram'da yayımladığı mesajda "Allahım önce eşine ve çocuklarına, yeni doğmuş bebeğine sonra tüm sevenlerine bağışlasın. Acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda güzel haberlerini almayı ümit ediyorum. Dualarımız seninle" diye yazdı. (SABAH)