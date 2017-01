Beyin Felçli İki Kardeşin Robotik Lokomat Terapili İlk Adımları

ANKARA'da, ev kadını Fatma ve esnaf eşi Ali Göktepe çiftinin çocukları 14 yaşındaki Mehmet Ali ile 8 yaşındaki Ümmünaz, normal olarak dünyaya geldikten bir süre sonra Serabral Palsi denilen beyin felci rahatsızlığı geçirerek yürüyemez hale geldi. Göktepe kardeşler, Robotik Lokomat Terapisi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladılar.



FizyoCare Hastanesi Başhekimi ve Pediatrik Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Birol Balaban, Mehmet Ali ile Ümmünaz adlı çocukların bir yıldır robotik rehabilitasyon başta olmak üzere fizik tedavi gördüklerini söyledi. Balaban, "Her iki kardeş de normal doğum miadında doğmuş. Bize gelmeden önce hiç yürümemişlerdi. Mehmet Ali tedavi bitiminde walkerla, Ümmünaz isee walkerla ve çift kanedyenle ilk adımlarını atmaya başladı" dedi.



Prof. Dr. Balaban, Serabral Palsi, ya da beyin felcinin, çocuklarda sık görülen bir beyin hastalığı olduğunu belirtti. Bu hastalıkta beynin bölgelerinden birinde gelişim kusuru ve tahribat meydana geldiğini belirten Palsi, oluşan hasar nedeniyle de kas kontrol yetersizliğinin ortaya çıkabildiği kaydetti. Serabral Palsili çocuklarda denge bozukluğu, güçsüzlük, yavaşlık titreme görülebildiğini belirten Balaban, bazı çocuklarda hafif, bazılarında ise ağır görülebildiğine dikkat çekti. Balaban, doğum esnasında bebeğin yeterli oksijen alamaması, yaşamın ilk yıllarında geçirilen kazalar gibi pek çok nedenle serebral palsi gelişebildiğini söyledi.



39 yaşındaki Baba Ali Göktepe, tedavi öncesinde çocuklarının bacaklarında hiç güç olmadığını belirtirlerken, "Bir yerden bir yere götürmek çok zordu. Çocuklar bir odadan bir odaya gidemeyip, devamlı bizden yardım bekliyorlardı. Tuvalete gitmesi, sokağa çıkmaları sorun. Biz de mutsuzduk, onların mutsuzluğundan dolayı. Fizik tedavi görüyorlar, moralleri de çok yüksek. Adım atmaları onlara çok büyük umut oldu" dedi.



Anne 36 yaşındaki Fatma Göktepe ise yaşadığı sıkıntıyı dile getirirken, "Mehmet Ali okula gidiyordu, teneffüste diğer çocuklar gibi dışarı çıkıp oynayamıyordu. Bu hem bizim, hem de çocuğumuzun moralini bozuyordu. Ümmünaz küçüktü, onu başkasına bırakmak zorunda kalıyordum. Buraya umutla geldik. Ümmünaz ve Mehmet Ali artık kendi başına adım atmaya başladı. İnşaallah böyle devam eder. Bir çok şeyde bize bağımlı değiller artık. Sokağa çıkarınca kendileri yürüyebiliyorlar. Canları istediğinde balkona çıkıp içeri giriyorlar. Televizyonu açıp kapatabiliyorlar, birçok şeyi yapabiliyorlar" dedi.



ROBOTİK LOKOMAT TERAPİSİ YENİDEN YÜRÜTÜYOR



Prof.Dr. Balaban, robotik lokomat terapisinin yürüme yeteneğini kaybetmiş hastaları olabildiğince erken ayağa kaldırmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Balaban, "Bu sayede yürüyüşünü kaybetmiş hasta, sağlıklı akranları gibi normal yürüyüş paterninde adımlama ortamı yakalayarak beyne tekrarlı uyarılarını gönderir. Hareket yetersizliği yaşayan kişide kalp ve dolaşım sisteminin tam kapasitede çalışma ortamı yaratılır. Hatta bazı robotik sistemler her bir kas düzeyinde ayrı ayrı çalışabilme imkanını da sağlamaktadır. Robotik yürüme cihazı ile yapılan tekrarlı yürüme hareketi, hastalık nedeniyle bozulmuş beyinden gelen sinyal akışının yeniden kazanılmasına yardımcı olur. Robotik yürüme tedavisi ile bacaklardan gelen duyusal uyarılar ve görsel algı ile birlikte beynin reorganizasyon ve adaptasyon yeteneği sonucunda beyinde yürümeyi sağlayan bölgelerdeki zarar görmüş hücre gruplarının görevlerini başka beyin hücre gruplarının öğrenmesi hedeflenir. Yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalarda hastayı olabildiğince erken ayağa kaldırmak ve yürüme yetisinin tekrar kazanılmasında yardımcı olur. Yatağa bağımlı ve yürüyemeyen hastada kasların yeniden güçlenmesini ve bacaklardaki kan dolaşımının yeniden sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Görselleştirilmiş performans geri bildirimi sayesinde gelişmiş hasta motivasyonu sağlamaktadır" dedi.



Prof. Dr. Birol Balaban, robotik rehabilitasyondan en çok,serebral palsi, inme, omurilik felci, MS, Parkinson ve protez hastalarının fayda gördüğünü ve b.aşta Azerbaycan, Irak, Arap ülkeleri, özellikle yaz döneminde Avrupa ülkelerinden gelen hastaları olduğunu belirtti.



