Beyin Felci Hastası Efe Polis Kıyafeti Giyip Çelenk Koydu, Ekip Otosuyla Tur Attı

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde oturan 'Serebral palsi' (beyin felci) hastası 8 yaşındaki Efe Osman Beşik, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü kutlamalarının özel konuğu oldu. Polis üniforması giyen Efe Osman Beşik, Emniyet Müdürü Tarık Korucu'nun kucağında Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken, ekip aracıyla şehir turu attı.



Yalvaç'ta oturan Ayşe ve Kemal Beşik çiftinin çocuğu Efe Osman, 7 aylık dünyaya geldi. Serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan Efe Osman Beşik'in ailesi, çocuklarının polise karşı ilgisi olduğunu fark etti. Ailesi Yalvaç Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek Efe Osman Beşik'in durumunu anlattı. İlçe Emniyet Müdürü Tarık Korucu, Efe Osman Beşik'e özel polis üniforması hediye etti. Efe Osman Beşik, bugün Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin özel konuğu oldu.



MÜDÜRÜN KUCAĞINDA ÇELENK SUNDU



Anne ve babası tarafından Anlatan Meydan'daki törene getirilen Efe Osman Beşik, Emniyet Müdürü Tarık Korucu'nun kucağında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından protokole verilen resepsiyona da katılan Efe Osman Beşik, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri eşliğinde ekip aracına binerek şehirde tur attı. Hatalı park yapan araçların megafonla uyarılması ve siren çalınması sırasında Efe Osman Beşik, heyecanlanarak gülümsedi. Efe Osman Beşik'e ekip aracında çekilmiş fotoğraflarından oluşan albüm hediye edildi.



"MUTLULUĞUMUZ İKİYE KATLANDI"



İlçe Emniyet Müdürü Tarık Korucu, "Efe Osman'ın polis teşkilatımıza sempati duyduğunu ailesi bize iletti. Bu bizi onore etti ve kendisini evinde ziyaret ederek teşkilatımızın üniformasından hediye ederek kutlamalarımıza davet ettik. Onun bu sevinci mutluluğumuzu ikiye katladı. Kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.



"MUTLULUĞUNA DİYECEK YOK"



Anne Ayşe Beşik de Efe Osman Beşik'in ricasını geri çevirmeyen polis teşkilatı yetkililerine teşekkür ederek, "Efe'nin mutluluğuna diyecek yok. Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere tüm teşkilata teşekkür ediyoruz. Arka Sokaklar dizisinin oyuncularını görmeyi çok istiyor. Keşke gelebilseler" diye konuştu.



'RIZA BABA'YA ÇAĞRI



En büyük eğlencesi televizyon dizisi Arka Sokaklar'ı izlemek olan Efe Osman Beşik, dizinin karakterlerinden Rıza baba ve ekip arkadaşlarına seslenerek "Rıza baba seni çok seviyorum buraya gel" çağrısı yaptı.



- Yalvaçısparta