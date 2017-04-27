Beyhan Demirtaş: "Millet Olarak Şehit Ailelerinin Daima Yanında Olacağız"

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adanalı şehitlerin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.



Beyhan Demirtaş, Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli, Jandarma Uzman Çavuş Sercan Yılmaz, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kenan Yıldız ve Şehit Polis Memuru Fatih Alagöz'ün ailelerini evlerinde ziyaret etti.



Şehitlerin aileleri ile yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır dileyen Beyhan Demirtaş, şehitlerin eşleri ve çocukları ile anne ve babalarının acılarını paylaşarak, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.



Demirtaş, ülkenin bekasına, barışa ve kardeşliğe kast eden, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hain odakların amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını, millet olarak şehit ailelerinin daima yanlarında olacaklarını söyledi.



Şehitlerin aziz hatıralarının gönüllerde daima yaşayacağını, daima şükran ve minnetle anılacağını kaydeden Beyhan Demirtaş, şehitlerin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.



Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli, Jandarma Uzman Çavuş Sercan Yılmaz, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kenan Yıldız, şehit Polis Memuru Fatih Alagöz'ün aileleri ve yakınları, ziyaretinden ve ilgisinden dolayı Beyhan Demirtaş'a teşekkür etti. - ADANA