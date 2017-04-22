Beyazıt Öztürk'ün Düğün Videosu
Müzmin bekar Beyazıt Öztürk, bu haftaki programında, Büşra Pekin ile nikah masasına oturuyor.
Müzmin bekar Beyazıt Öztürk, bu haftaki programında, Büşra Pekin ile nikah masasına oturuyor.
Beyazıt Öztürk, Kanal D'de ekranlara gelen programına, vizyondaki 'Kolonyo Cumhuriyeti' filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin’i konuk etti. Ünlü şovmenin seyircilerine bir de sürprizi vardı.
'Beyaz Show'da birbirinden komik skeçlere yer veren ünlü isim, güzel oyuncu büşra pekin ile nikah masasına oturacak.
Büşra Pekin, ünlü şarkıcılar Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam'ın da yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Milliyet.com.tr