Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le Nikah Masasına Oturdu

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, programının bu hafta yayınlanacak bölümünde konuk ettiği Büşra Pekin'le nikah masasına oturuyor.

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le Nikah Masasına Oturdu

Şovmen Beyazıt Öztürk programına, vizyona yeni giren Kolonyo Cumhuriyeti filminin başrol oyuncularından Büşra Pekin'i konuk etti.

BEYAZ'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Ümit Besen, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Büşra Pekin'i bu haftaki programında ağırlayacak olan Beyaz'ın seyircilerine bir de sürprizi olacak.

BÜŞRA PEKİN'LE EVLENİYOR

Şovunun içinde birbirinden komik skeçlere yer veren Beyaz, bu hafta Büşra Pekin ile nikah masasına oturacak. Büşra Pekin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o görüntüler;

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