Beyazıt Öztürk, Anadolu Üniversitesi'ndeki Ödül Törenine Katıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi, bu sene 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Yarışmanın ödül törenine Anadolu Üniversitesi'nin eski öğrencilerinden ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk de katıldı.



Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nce, 2000 yılında vefat eden eski öğretim üyesi ve seramik sanatçısı Muammer Çakı anısına bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmada birinciliği elde yarışmacılar, ödül töreni esnasında büyük mutluluk yaşadı. Ödül törenine Beyazıt Öztürk'ün de katıldığı sergide, ünlü sanatçı esprileri ile güne damga vurdu. Ödül töreni sonrası birinciliği kazanan yarışmacılar ve katılımcılar toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmayan Beyazıt Öztürk, eski sınıf arkadaşları ve hocaları ile uzun uzun hasret giderdi.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da törene katılan isimler arasındaydı. Ödül olan yarışmacıları tebrik eden Gündoğan, sergideki eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR