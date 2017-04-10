Beyazeşya ve Mobilya Hisseleri Yükselişte
Başbakan Binali Yıldırım'ın beyaz eşya ve mobilyada vergi indiriminin süreceğini açıklaması bu alanda faaliyet gösteren ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere alım getirdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın beyaz eşya ve mobilyada vergi indiriminin süreceğini açıklaması bu alanda faaliyet gösteren ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere alım getirdi.
Kaynak: Dunya.com
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