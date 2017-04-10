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Beyazeşya ve Mobilya Hisseleri Yükselişte
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Beyazeşya ve Mobilya Hisseleri Yükselişte

Başbakan Binali Yıldırım'ın beyaz eşya ve mobilyada vergi indiriminin süreceğini açıklaması bu alanda faaliyet gösteren ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere alım getirdi.

Beyazeşya ve Mobilya Hisseleri Yükselişte

Başbakan Binali Yıldırım'ın beyaz eşya ve mobilyada vergi indiriminin süreceğini açıklaması bu alanda faaliyet gösteren ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere alım getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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