Beyaz TV'de Ömür Varol'un Yerine Tahir Sarıkaya Geldi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Nihat Doğan ile Ömür Varol'un yumruk yumruğa kavga ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

MAGAZİN Mİ SİYASET Mİ TARTIŞMASI

Siyasi haberlerde yorum yapmakta zorlanan programın kadın yorumcusu Bircan İpek, magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sordu. Ömür Varol da reytinglerin zirvede olduğunu, kimsenin magazinle ilgilenmediğini zaten yeterince magazin haberi yayınlandığını söyledi. Tartışmada sesler yükselince bu kez araya Nihat Doğan girerek duruma müdahale etti.

ÖMÜR VAROL'UN YERİNE TAHİR SARIKAYA

Bircan İpek'e destek veren ve daha fazla magazin haberi yayınlanması gerektiğini belirten Nihat Doğan, bir anda Ömür Varol ile itişmeye başladı. Yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi güvenlik görevlileri ayırdı. Bu kavganın ardından programı bıraktığını açıklayan Ömür Varol, bu sabahki yayına da çıkmadı. Varol'un yerine Tahir Sarıkaya çıktı.