Beyaz Show'un Konukları Kim Olacak? Beyaz Show 16 Aralık Cuma Konukları

Beyaz Show'un konukları belli oldu. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta Türk Pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, ünlü sanatçı Gökhan Özen, Görümce filminin başrol oyuncuları Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece ve Okyanus şarkısıyla listelerin altını üstüne getiren sanatçı Derya Uluğ konuk oluyor. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta Türk Pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, ünlü sanatçı Gökhan Özen, "Görümce" filminin başrol oyuncuları Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece ve "Okyanus" şarkısıyla listelerin altını üstüne getiren sanatçı Derya Uluğ konuk oluyor.

BEYAZ SHOW

Beyaz Show 6 Aralık 1996'dan beri Cuma geceleri yayınlanmaktadır. 6 Aralık, 1996 tarihinde programının ilk bölümüyle ilk konukları Hande Ataizi ve o günlerde Atv'de Gece Kuşu adlı talk-show'u sunan Okan Bayülgen'di. Beyaz Show, komedi ve eğlence unsurlarını da içermesiyle Türk halkı tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Programda kısa film tadında skeçler çekmiştir ve programa telefon ile bağlanmak mümkündür. Ayrıca telefonla programa katılan ünlüler de olmuştur. Best Model of Turkey ve yetenek yarışmaları birincileri programa çıkartılmıştır. Stüdyo yaklaşık 50 kişilik bir kapasiteye sahipti. Genellikle bir kişi konuk alınıyordu ya da en fazla üç kişi konuk alınıyordu. Gelen ünlülere absürt şakalar da yapmaktadır.





GEÇEN HAFTAKİ KONUKLAR

Birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, kahkahalarıyla 2 haftada bir evleri şenlendiren Beyaz Show'un son bölümüne; Türk Pop müziğinin başarılı ismi Bengü, yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç, ünlü türkücü Kubat, "Sen Benim Her Şeyimsin" filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Tolga Çevik ve Cengiz Bozkurt konuk oldu.



