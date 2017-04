Beyaz Show"Daki "Terör Örgütü Propagandası" Davasında Karar

Kanal D'de yayınlanan "Beyaz Show" programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, program sorumlusu Kadir Turnalı ile Çelik'in sözlerine destek veren 38 sanığın beraatine hükmetti.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Ayşe Çelik'in de olduğu 21 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Sanıklar bir önceki verilen mütalaaya karşı ortak bir savunma hazırladıklarını belirtti.



Ortak savunmada, "Ayşe Çelik'in örgütlü bir kampanya ile toplumsal lince uğratılması ve tümüyle katıldığımız sözleri yüzünden hakkında dava açılması karşısında, onun yanında durmayı ahlaki ve vicdani görev belledik. Eğer insani hayatı, barışı savunmak suçsa bizi de aynı suçtan yargılayın dedik. Çünkü bunun suç olmadığını, aksine yurttaşlık ve insanlık görev olduğunu biliyorduk. Olmayan bir suçu da övmemiz mümkün değildir." denildi.



Söz alan sanıklar, ortak savunmaya katıldıklarını söyledi.



Mahkeme heyeti, 38 sanığın üzerine atılı "suçu ve suçluyu övme" suçunu oluşturabileceği ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan ayrı ayrı beraatlerine, program sorumlusu sanık Kadir Turnalı'nın da "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu kasten işlediğine dair cezalandırmaya yeterli delil elde edilemediğinden ve yüklenen suçun sanık tarafından kasten işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.



Sanık Ayşe Çelik'in suç tarihinde PKK terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiğini ve bu şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ve özelliği, sanığın kastı, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanığın suçu basın yayın yoluyla işlediği sabit olduğundan cezasının 1 yıl 6 aya çıkartılmasına, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasının 1 yıl 3 aya düşürülmesini kararlaştırdı.



Mahkeme, sanığa verilen cezadan başkaca kanuni veya takdiri arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına ayrıca sanığın pişmanlık göstermeyen kişiliği gözetildiğinde bir daha suç işlemekten çekineceğine dair kanaatin mahkemece oluşmadığından hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt, "Beyaz Show" programında 8 Ocak 2016'da "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla program sorumlusu Kadir Turnalı ve programa telefonla bağlanan Ayşe Çelik hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.



Aralarında avukat, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 38 kişi de Çelik'in söylediği sözlerin altına imza attıklarını belirterek, kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu.?Savcılık, bu kişiler hakkında da hazırladığı iddianamede, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameleri birleştirme kararı almıştı.