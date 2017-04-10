Beyaz Saray: Suriye'ye Yönelik Yeni Saldırıya Hazırız

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, haftalık olağan toplantısında Suriye'ye yeni operasyonun sinyalini verdi.

"SALDIRI SEÇENEĞİNE HAZIRIZ"

Spicer bugünkü basın toplantısında Suriye'deki kimyasal gaz ve varil bombası saldırılarına değinerek, "Eğer bir daha böyle bir faaliyet görürsek, yeni hamleler yapma ihtimalini açık tutuyoruz. Suriye'de yeni saldırı seçeneğine hazırız. Eğer bebeklerin üzerine gaz atarsanız, bu başkanın tepkisini göreceksiniz" diye konuştu.

"ESAD İKTİDARDAYKEN BARIŞ OLMASINI DÜŞÜNEMİYORUM"

Spicer ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'de, istikrar ve barışın hakim olmasını düşünemiyorum, dedi.

ABD, kimyasal katliamın ardından 8 Nisan'da Suriye'nin Şayrat hava üssünü 59 füzeyle vurmuştu.