Beyaz Saray: "Suriye'de Kimyasal Saldırılar Devam Ederse Trump Yönetimi Gereken Müdahaleyi Yapacak"

Beyaz Saray, Suriye'de kimyasal saldırıların devam etmesi halinde Trump yönetiminin gereken müdahaleyi yapacağını açıkladı.



Beyaz Saray tarafından bugün Suriye'de kimyasal saldırıların devam ettirilmesi halinde Trump yönetiminin gereken müdahaleyi yapacağı açıklaması yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer yaptığı açıklamada, "İnsanların kimyasal saldırılar sonucu öldüğünü bir daha görürsek gereken müdahaleyi yapacağız" dedi. - WASHINGTON