Beyaz Saray Sözcüsünden 'Hitler' Gafında Geri Adım

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Adolf Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah kullanmadığı yönündeki sözlerine gelen tepkiler üzerine özür diledi.



Spicer, günlük basın toplantısında Suriye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddiaları ele alırken, "Biz İkinci Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah kullanmadık. Biliyorsunuz, Hitler kadar alçakça biri bile kimyasal silah kullanacak kadar alçalmamıştı" dedi.





Beyaz Saray Sözcüsü bu sözlerinin ardından Rusya'ya seslenerek, "Böyle bir ülke ve rejim ile mi müttefik olmak istiyorsunuz?" diye sormuştu.



Spicer, gazetecilerin sözlerini açmasını istemesi üzerine Hitler'in de kimyasal gaz kullandığını anımsayarak, "Sarin gazına gelince, (Suriye Devlet Başkanı Başar) Esad'ın yaptığı gibi kendi insanlarına karşı kimyasal silah kullanmadı" sözleriyle arada fark olduğunu belirtmek istedi.





Yahudilerin Hamursuz Bayramı sırasında Spicer'ın bu sözleri sarf etmesi, gazeteciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.



Spicer'ın sözlerine soykırım sırasında Hitler'in Yahudilere ve diğer kurbanlara karşı gaz kullandığı yönünde eleştiriler getirildi.



'Tarih dersi almalı'



Beyaz Saray Sözcüsü, bu ifadeleri Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği eleştirdiği sırada kullandı.



ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin İdlib'te kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta El Şayrak hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.



ABD Başkanı Donald Trump füze saldırısının, Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında sinir gazı kullanıldığı öne sürülen saldırıya karşılık yapıldığını açıklamıştı.



Spicer ise tepki alan sözleri hakkında özür dilemek zorunda kaldı:



"Holokost (Yahudi soykırımı) ile ilgili olarak uygun olmayan ve düşüncesiz bir ifade kullandım, hiçbir şekilde kıyaslama yapılamaz. Bu yüzden özür diliyorum. Böyle yapmam bir hataydı."









Spicer'a Twitter'dan tepki gösteren isimler arasında eski başkan Bill Clinton ve eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton da vardı:



"Umarım Basın Sözcüsü'nün Holokost Müzesi'ni ziyaret etmeye vakti olur. Sadece birkaç blok ötede."



Senatör Ben Cardin ise Twitter'dan "Biri Basın Sözcüsü'ne Hitler ile ilgili sözleri hakkında tazeleyici bir tarih dersi versin. #Bunugerçektensöylediğineinanamıyorum" ifadesini kullandı.