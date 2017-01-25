Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinde yapılan son seçimlerde milyonlarca yasa dışı oy kullanıldığına inanıyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ilk basın toplantısında Trump'ın sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
Spicer ayrıca törenin "bugüne kadar en fazla izlenen yemin töreni" olduğu yönündeki açıklamasını yineledi: "Kampanya boyunca hile ve yasa dışı oy kullanma konusunda kaygılarını dile getirdi. O, kedisine sunulan deliller ışığında buna inancını sürdürüyor."
Trump'ın törenine Barack Obama'nın ilk göreve geldiğindeki 2009'daki yemin törenine kıyasla daha az kişinin katıldığı belirtiliyor.
Bu görüşe katılmayan Başkan Trump o sırada Kongre önündeki parkta 1,5 milyon civarında kişinin olduğunu savunmuştu.
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Tags: Sözcüsü yasa Cumhuriyetçiler töreni Beyaz dışı Beyaz Saray Donald Trump Saray 2016 ABD başkanlık seçimleri Spicerdan açıklaması Amerika siyaseti yemin Gepost: 25 januari 2017
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'dan Yasa Dışı Oy ve Yemin Töreni Açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinde yapılan son seçimlerde milyonlarca yasa dışı oy kullanıldığına inanıyor.
Kaynak: Euronews.com
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