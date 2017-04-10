Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: "(Suriye'deki Kimyasal Silah Saldırısı) Eğer Bebeklere Kimyasal...

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: "(Suriye'deki kimyasal silah saldırısı) Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer:

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: "(Suriye'deki kimyasal silah saldırısı) Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz."

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