Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: "(Suriye'deki Kimyasal Silah Saldırısı) Eğer Bebeklere Kimyasal...
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: "(Suriye'deki kimyasal silah saldırısı) Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz.
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: "(Suriye'deki kimyasal silah saldırısı) Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz."
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