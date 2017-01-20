Beyaz Saray'ın Yeni Sahiplerine Samimi Karşılama

ABD Başkanı Barck Obama, Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'a görevi görevi devrediyor.

4 YIL İKAMET EDECEĞİ BEYAZ SARAY'A GELDİ

Yemin ederek ABD'nin 45'inci başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump ve eşi Melania Trump, devir teslim töreni için bundan sonra 4 yıl ikamet edeceği Beyaz Saray'a geldi.

TRUMP ÇİFTİNİ KAPIDA KARŞILADILAR

ABD'ye 8 yıl başkanlık yapan Barack Obama Beyaz Saray'da eşi Michel Obama ile birlikte son misafirlerini karşıladı. Michel ve Barck Obama çifti Trump çiftini Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

SAMİMİ POZLARI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Seçim süresi boyunca birbirlerine karşı sert ifadeler kullanan Donald Trump ve Barack Obama'nın kapıda çekilen Beyaz Saray'ın kapsında verdikleri pozda yüzlerinin gülmesi ve samimi bir diyalog kurmaları dikkat çekti. Öte yandan halef selef first lady'lerin samimiyeti objektiflere yansıdı.