Beyaz Saray'dan Suriye Açıklaması: Yeni Hamlelere Açığız
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet Başkanı "Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'de, istikrar ve barışın hakim olmasını düşünemiyorum," dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet Başkanı "Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'de, istikrar ve barışın hakim olmasını düşünemiyorum," dedi.
Kaynak: Dunya.com
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