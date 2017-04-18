Beyaz Saray'dan Referandum Açıklaması

BEYAZ Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD yönetiminin Türkiye'de yapılan referanduma ilişkin değerlendirmesini, uluslararası gözlemcilerin raporunu açıklamalarının ardından yapacağını söyledi. Spicer, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen 'ABD Başkanı, uluslararası gözlemcilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sınırsız yetkiler veren referandumda usulsüzlük yapıldığına ilişkin raporlarla ilgili hiçbir kaygısı var mı?' sorusuna verdiği yanıtta, ABD yönetiminin 10-12 gün içinde rapor yayınlamaları beklenen uluslararası gözlemcilerin raporunu bekleyeceğini belirtti. Spicer, 'Anladığım kadarı ile uluslararası bir komisyon değerlendirmesini yapıyor ve 10-12 gün içinde bir rapor açıklayacak. Bunu bekleyeceğiz, bırakalım şu anda onlar işini yapsın' dedi. Spicer, 'Başkan Erdoğan'ın ne yapmasını ister? Rapor için inceleme yapılırken beklemesini ister mi?' sorusuna da 'Bence bu noktada, raporun önüne geçip bilmeden kararlar almak istemiyoruz. Türkiye'de gözlemciler vardı, biz de bekleyip görmeyi tercih etmeyi isteriz' karşılığını verdi.



Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, 'Referandumda usulsüzlük yapıldığı iddialarından öte olarak, ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm güçleri ele geçirmiş olmasına ilişkin ne düşünüyor' sorusunu da 'Türkiye'de bir seçim yapıldı ve insanlar bu seçimlere katılarak oy verdi. Yönetim sistemine ilişkin değerlendirmelerden önce gözlemci komisyonunun çalışmasını tamamlamasına izin vermek gerek' diye yanıtladı.



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-Sean Spicer'ın konuşması - York