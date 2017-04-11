ABD: Kimyasal Saldırıyı Muhalifler Yapmadı, Rusya Suçu Başkalarına Atıyor

ABD yönetiminden, Suriye'nin İdlib kentinde 4 Nisan'da düzenlenen ve 125'ten fazla sivilin öldüğü kimyasal saldırıyla ilgili Rusya ile gerilimi artıracak bir açıklama geldi

"RUSYA SUÇU BAŞKALARINA ATIYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya suçlanarak "Rusya suçu başkalarına atmaya çalışıyor" denildi.

"MUHALİFLERİN YAPMADIĞINA EMİNİZ"

Rusya ve Esad'ın katliamdan muhalifleri sorumlu tutma çabalarına da cevap verilen açıklamada "Saldırıyı muhaliflerin düzenlemediğine eminiz. Rusya'nın provokasyon açıklamasına ilişkin delil yok" ifadeleri kullanıldı.