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Beyaz Saray'dan 'İran Yaptırımları' Açıklaması
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Beyaz Saray'dan 'İran Yaptırımları' Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, İran yaptırımlarının Trump yönetiminin gündeminde önemli bir yer tutuğunu belirtti.

Beyaz Saray'dan 'İran Yaptırımları' Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, İran yaptırımlarının Trump yönetiminin gündeminde önemli bir yer tutuğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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