Beyaz Saray'dan 'İran Yaptırımları' Açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, İran yaptırımlarının Trump yönetiminin gündeminde önemli bir yer tutuğunu belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, İran yaptırımlarının Trump yönetiminin gündeminde önemli bir yer tutuğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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