Beyaz Saray'da gizemli toplantı! Trump ve 100 senatör...

Beyaz Saray bugün sıradışı bir ziyaretler zincirine ev sahipliği yapacak. ABD Senatosu'nun 100 üyesinin tamamı gün içerisinde Beyaz Saray'ı ziyaret ederek, üst düzey diplomatlardan Kuzey Kore konusunda brifing alacak.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer, muhabirlerle yaptığı görüşmede senato üyelerinin içlerinde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis'in de yer aldığı üst düzey isimlerle görüşeceğini söyledi.

Daha önce senato binasında yapılan bu tip görüşmeler için bu kez neden Beyaz Saray'ın seçildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz yıllarda, Suriye İç Savaşı, Avrupa'daki terörist saldırılar ve seçimlere yönelik FBI soruşturması gibi konularda yapılan toplantılar senato binası Capitol Hill'de gerçekleştirilmişti.

Daha küçük senatör gruplarıyla Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantılar için Beyaz Saray Durum Odası kullanılıyordu ancak bu sefer 100 kişilik senatör grubuna verilecek brifingle ilgili nasıl bir yol izleneceği kamuoyuyla paylaşılmadı.

Beyaz Saray'ın hemen yanında bulunan ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ait olan Eisenhower ofislerinde gerçekleşmesi beklenen toplantı için istihbarat birimlerinin bazı toplantı odalarını geçici olarak 'hassas bilgi' paylaşımına uygun hale getireceği belirtildi.