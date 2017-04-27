Beyaz Mini Elbisesiyle Göz Kamaştırdı!



Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Akalın, hit şarkısı "Evli Mutlu Çocuklu" yu sahneyeçağırdığı minik dinleyicileri ile birlikte söyledi.

Sevilen sanatçı, konserin en eğlenceli anlarının yaşandığı şarkının ardından, minik hayranları ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Sahne şovları, dansları ve enerjisi ile İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Demet Akalın, beyaz mini elbisesiyle de şıklığını konuşturdu.

Yaz aylarını da çalışarak geçireceğini belirten Akalın, bu yaz Hadise'nin sahibi olduğu Bodrum'daki plajda olacağının bilgisini de sevenleriyle paylaştı.