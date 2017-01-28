Beyaz Kalpler, planetaryumu ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrenciler, planetaryuma günü birlik gezi programı gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN KALDI

Beyaz Kalpler öğrencilerine, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Serdivan ilçesinde bulunan planetaryumda astronotlar ve gezegenlerle ilgili bilgileri görsel şov eşliğinde sergileyen uzay filmi izletildi. Beyaz Kalpler öğrencileri, "Gezegenleri, gök cisimlerini, yıldızları, ayı, geceyi gündüzü, nasıl oluştuklarını planetaryumda canlandırılmış haliyle görerek öğrendik. planetaryumun içine girince kendimizi uzayda gibi hissettik, uzay yolculuğuna çıktık, dünyanın çevresinde döndük, gök cisimlerini inceledik. Eğlenceli bir gösteriydi, hem eğlendik, hem de öğrendik" dedi.

BEYAZ KALPLER NEDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alacak 12-18 yaş arasındaki sosyal risk grubunda bulunan çocuklar, uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak bulunuyor. Bir aylık inceleme süresince psikolog ve sosyologlar tarafından çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir yıl süre ile merkezden eğitim alabilen gençlerin toplum içerisinde daha etkin ve faydalı hale gelebilmeleri amaçlanıyor. Beyaz Kalpler'de öğrenciler drama, aşçı yardımcılığı, servis elemanlığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor gibi birçok alanda boş zamanlarını değerlendirerek, hem öğreniyor, hem de kaliteli ve keyifli zaman geçiriyor.

BEYAZ KALPLER'DE PAYDAŞ KURUMLAR

Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Antikkapı, THK, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün katılımı ile organize bir şekilde yürütülüyor.