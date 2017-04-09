Bir oyunun başlaması için onun yazarına gereksinim olunca işler karışıyor. Oyunun başında olan soruna çözüm üretemeyen Yazar Ahmet gelmeyince oyuncular zor durumda kalıyorlar. Yazar olmayınca onun kuklasını oyuna dahil edip çözüm üreten oyuncular, yazarın uykusunda gördüğü rüya ile oyunun problemli kısmını çözüme kavuşturuyorlar. Yazar Ahmet'in şaşkınlığını siz de görmek ister misiniz? Ahmet Önel'in yazdığı ve Haluk Yüce'nin sahneye uyarlayıp yönettiği ve oynadığı oyunda Beyaz Kalem'in renkli dünyasını ortaya çıkartan Kalemtraş'ı Marina Yüce canlandırıyor.





Yaş Sınırı: 4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.



4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Tempo



Mekan Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/C Maltepe/ANKARA



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Beyaz Kalemin Renkli Dünyası



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır