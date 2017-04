Dostoyevski'nin Beyaz Geceler eserinden uyarlanan oyun Hayal Perdesi Beyoğlu sahnesinde...



"Bir anlık mutluluk koca bir ömürde az şey mi?..." Diyor Dostoyevski'nin kaleminden Hayalperest... Doyumsuz bir çağda yaşayan bizleri şaşkına uğratarak... İnsan ruhunun zarifliğini; aşkın, aslında aşık olanın ruhu kadar güzel olabileceğini ve birini severken onu yargılamadan, incitmeden, öfke duymadan, sadece değer vererek sevmemiz gerektiğini ifade eden destansı bir öykü Beyaz Geceler... Bu çağda nefret duyarak seven, belki sahip olmayı sevmek sanan bizlere bir sevgi pusulası olur ümidiyle, Yabancı Sahne, sezonun ikinci yeni oyunu Beyaz Geceler'i sizlere sunmaktan gurur ve mutluluk duyar.



Yazan: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski?



Çeviren: Anzhela Barshchevskaya?



Uyarlayan & Yöneten: Deniz Hamzaoğlu?



Oynayanlar: Gülay Say, Deniz Hamzaoğlu, Ömer Kaya, Seçkin Zenginler, Doğa Demirhan?



Müzik: Doğa Demirhan?



Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Kocabıyık?



Kostüm Tasarım: Gülay Say?



Kostüm Uygulama: Bukalemun Fikir Sanat Moda?



Işık Tasarım: Doğa Demirhan?



Işık Kumanda: Doğukan Mutlu, Safa Gerz?



Sahne Amiri: Fatma Yılmaz?



Asistan: Murat Mendeş?



Fotoğraf ve Teaser: Osman Moustafa, Cem Balaban



Afiş – Görsel Tasarım: Yiğit Kocabıyık



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Beyaz Geceler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır