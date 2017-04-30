Beyaz Futbol 30 Nisan 2017
İşte Mehmetçiğin PKK'ya dar ettiği Tunceli'de öldürülen kadın terörist
14 teröristi öldüren Tunceli JÖH timine Mehter'li karşılama
Yakışıklı popçu, Ayşe'yi çabuk unuttu; yeni aşkı ile yakalandı
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