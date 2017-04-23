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Beyaz Futbol 22 Nisan 2017
Beyaz Futbol 22 Nisan 2017.
23 Nisan 2017 Pazar 06:44
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22 Nisan
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Beyaz Futbol
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Süper Lig'de Sergen Yalçın depremi
Beklenen teklif memleketinden geldi
Türk takımlarını büyük tehlikeden Beşiktaş kurtardı
Ünlü futbolcu: Bilseydim o kıza tecavüz ederdim
Hamit Galatasaray'ı bin pişman etti
Bu atlayışın bedeli ağır oldu
Galatasaray'la anılan futbolcuya hayatının piyangosu vurdu
Ronaldo ve Messi'yi gören fotoğrafını çekti
Avrupa'yı utandıracak itiraf: Türkler AB'ye ders verdi
Son paylaştığı fotoğraf Beşiktaş taraftarını kızdırdı
Tarihi maç için 45 otobüs kaldırıyor
Efsane futbolcuyla röportaj yapan Türk muhabir, alay konusu oldu
Kızıl saçlı taraftar konuştu: Kameralar umrumda değil
Türk başkanla poz verdi: İmzayı attım
Okan kabusta! 5 maçta sıfır çekti
Fenerbahçe detayı taraftarı kahredecek
Oğlu attığı golle kendine hayran bıraktı
Quaresma haberleri yalan çıktı
İki kaleci bir olup gazeteciyi yumrukladı
"Yok artık" denen gol, 1. Lig'de geldi
Volkan Demirel Galatasaray'a kıyak yaptı
Mermi gibi gelen topu sadece ağlarda gördü
Fenerbahçe futbol oynatmayınca yeni mesleğini buldu
Türk derbisinde gülen Vakıfbank oldu
Kıbrıs kaçamağı ortaya çıktı
Futbol dünyasını üzen haber geldi
Beşiktaşlı yönetici yıkıldı! Uçak bileti bile almıştı
Olay yaratan UEFA Kupası paylaşımına kızdı: Gerekeni yapacağız
Trabzon fişek gibi!
Ve Arda kritik maçla dönüyor
Başakşehir'den ilk açıklama: Düşmanlarımızın takipçisi olacağız
Daçka, Real Madrid'i deplasmanda yıktı
Başakşehirli futbolcular, maç sonunda gazetecilere saldırdı
Hakeme göndermeyi twitter'dan yaptı
Antrenmana böyle gelince alay konusu oldu
Sergen Yalçın'ın sonunu Serdar Gürler getirdi
Kamyon çarpan dünyaca ünlü sporcu hayatını kaybetti
Müthiş maçta kazanan Beşiktaş oldu
Erdoğan'dan yardım isteyen Türkiye rekortmeninin hayali gerçek oldu
Yunanistan'da bir destan daha yazdık
Bunca emeğe çok yazık oldu! Teşekkürler Beşiktaş
"Elenmenize sevinenler var" sorusuna tokat gibi yanıt
Maç sonu canlı yayında özür diledi
Taraftarlar çıldırdı: Bonservisi için böbreğimi satıyorum
Lyon'un maç sonu paylaşımı olay çıkardı
Feci sakatlığı görenler yüzünü kapattı
Beşiktaşlıları delirtti: Haydi Lyon ya
Galatasaray'ın sabah paylaşımına tepki yağdı
Bu taraftar tarihi maçın önüne geçti
1 gol daha atarsa tarihe geçecek