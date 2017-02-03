Beyaz Eşyada Ötv Sıfırlandı

Elektrikli ev eşyalarının özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının, 30 Nisan 2017 tarihine kadar sıfırlanmasını içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyaların ÖTV oranı 30 Nisan 2017 tarihine kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ise ÖTV oranı aynı tarihe kadar yüzde 8 olarak belirlendi.



(Onur Emre Durak / İHA) - ANKARA