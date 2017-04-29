Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirimi Süresi Uzatıldı

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfır, mobilyalarda KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması 30 Eylül'e kadar devam edecek.
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