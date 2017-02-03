Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Ötv'nin Sıfırlanması

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesinin piyasaya hareketlilik getireceğini söyledi.





Erbil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan ÖTV ve KDV indirimlerinin, iç piyasayı hareketlendireceğini, alınan kararın istihdama da pozitif katkısı olacağını belirtti.



Vergi yükündeki belirli indirimler veya sigortadaki diğer alanlardaki kolaylıkların istihdamı daha da fazlalaştıracağını dile getiren Erbil, şöyle konuştu:



"İş adamı para kazanamadığı zaman veya işini yürütemiyor hale geldiğinde ilk yaptığı çalışan sayısını düşürmektir. Ama bizim de istihdamı artırmaya ihtiyacımız var, indirmeye değil. Bizim ülkemizin üretmeye ihtiyacı var, biz üretmek zorundayız. Üretirsek o zaman başarıyı sağlarız. Yoksa etrafımızdaki ülkelere bakalım, ekonomik sıkıntılar çekiyorlar çünkü üretemiyorlar.



Belki istediğimiz seviyede olmasa da üretiyoruz. Devletimizin bu tür önlemleri alarak piyasanın hareketlenmesini sağlaması lazım. Çünkü üretilenin de bir şekilde tüketilmesi lazım. Üretilen beyaz eşya satılmazsa çok fazla bir şey ifade etmez. O döngünün sağlanması açısından hem tüketicimize hem üreticimize devlet bu tür kolaylıkları sağlamaya devam etmelidir."