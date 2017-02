Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Ötv'nin Sıfırlanması

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi ile ilgili, "Gerçekleştirilen ÖTV indirimi hem üretici hem de tüketiciler için bir can suyu olacak." ifadelerini kullandı.



Güler, yaptığı yazılı açıklama ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfıra çeken Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



ÖTV'nin kaldırılmasının iç pazardaki daralmanın önüne geçeceğini belirten Güler, "ÖTV teşviki 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan, 500'ü aşkın yan sanayi ve 15 bin bayiye sahip çok geniş bir eko sistemi canlandırarak, ekonomik ivmeyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.



Güler, ÖTV teşvikinin en son 2009 yılında gerçekleştiğini anımsatarak, 2009'da örneği görüleceği üzere ÖTV'nin kaldırmasının satışlara müspet yansıyacağını dile getirdi.



TÜRKBESD olarak bu önerilerini çeşitli kanal ve zamanlarda bakanlıklar aracılığı ile hükümete ilettikleri bilgisini veren Güler, gerçekleştirilen bu temaslar sonucunda da hep beraber bu müspet gelişmeye imza atıldığının altını çizdi.



Açıklamada Güler'in şu görüşlerine de yer verildi:



"İnanıyoruz ki, satışların artmasıyla satıştan elde edilecek gelirler, (Kurumlar vergisi, KDV, stopaj, muhtasar vb) devletin ÖTV kaybını fazlasıyla karşılayacaktır. Ek satış ve bunu sağlayacak üretimle ek istihdam yaratılacaktır. Yine cari açık açısından değerlendirirsek; Türkiye'deki enerji tüketiminin yüzde 14'ünün ev aletlerinden geldiği düşünülürse, eski ürünlerin enerji verimli ürünlerle değiştirilmesinin enerji tasarrufu açısından ülke ekonomisine katkısı da çok büyük olacaktır.



Gerçekleştirilen ÖTV indirimi hem üretici hem de tüketiciler için bir can suyu olacak. Devletin yapacağı ÖTV teşvikinin en önemli faydası, tüketimi hızlandıracak ancak bu tüketimin ithalata gitmeyerek Türkiye'de kalacak olması..."



Üretimin büyük kısmı ihraç edildi



TÜRKBESD verilerine göre sektörün 2016 yılında toplam üretimi 26 milyon 236 bin 181, ithalatı 855 bin 773, iç satışı 7 milyon 469 bin 796, ihracatı ise 19 milyon 547 bin 508 olarak gerçekleşti.



Derneğin ürün bazlı verilerine bakıldığında, sektörün buzdolabı üretimi 2016 yılında 7 milyon 35 bin 807 adet olurken, bunun 2 milyon 39 bin 575'i iç pazara satılırken 4 milyon 970 bin 895'i de ihraç edildi.



Aynı dönemde derin dondurucu üretimi 1 milyon 175 bin 604 olurken; iç satış 648 bin 289, ihracat ise 877 bin 763 olarak gerçekleşti.



Çamaşır makinesi üretimi 2016'da 7 milyon 830 bin 640 olarak kaydedilirken, iç satış 2 milyon 121 bin 619, ihracat da 5 milyon 997 bin 406 olarak ölçüldü. Sektörün kurutucu üretimi bu dönemde 1 milyon 530 bin 930, iç satış 92 bin 530, ihracat ise 1 milyon 453 bin 574 oldu.



Bulaşık makinesi üretimi de 3 milyon 969 bin 792, iç satış 1 milyon 572 bin 950, ihracat 2 milyon 501 bin 892 olarak kaydedildi. Fırında ise üretim, iç satış ve ihracat olmak üzere sırasıyla 4 milyon 693 bin 408, 994 bin 833, 3 milyon 745 bin 978 olarak gerçekleşti.