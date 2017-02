Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Ötv'nin Sıfırlanması

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Bakanlar Kurulu Kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi ile ilgili, özellikle döviz kuru ve maliyetlerin yükseldiği bir dönemde yaşanabilecek fiyat artışları karşısında tüketicinin de önemli bir avantaj yakaladığını bildirdi.



Dinçer, yaptığı yazılı açıklama ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfıra çeken Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bugün Resmi Gazete'de 9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyada yüzde 6,7 olan ÖTV oranının 30 Nisan'a kadar sıfırlanmasına yönelik kararı sektör açısından olumlu karşıladıklarını belirten Dinçer, bunun tüketici için önemli bir fırsat olduğunu düşündüklerini kaydetti.



Can Dinçer, özellikle döviz kuru ve maliyetlerin yükseldiği bir dönemde yaşanabilecek fiyat artışları karşısında tüketicinin de önemli bir avantaj yakaladığını dile getirdi.



Dinçer, kendilerinin de ÖTV'nin sıfırlanması kararı çerçevesinde, bu indirimi fiyatlarına yansıtarak, tüketicilerin satın alma gücüne destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.



Fiyatların düşmesiyle beraber özellikle mayıs ve haziran aylarında yoğunlaşan evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Dinçer, "Her evin temel ihtiyacı olan beyaz eşyada sektörünün çağrılarına cevap veren bu önemli gelişme ülke ekonomisine katkı sağlayan bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.