Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Ergün Güler Oldu

TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanlığı'na, Vestel Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürü Ergün Güler yeniden seçildi.



Derneğin genel kurulunda yapılan seçimde bu göreve ikinci kez getirilen Ergün Güler yaptığı konuşmada, üye şirketlerin sanayi sektöründe hem üretim, hem teknoloji, hem de marka anlamında dünyada Almanya, İtalya, ABD, Kore gibi sanayileşmiş ülkeleri geride bırakarak Çin'den sonra global ölçekte ikinci sırada olduğunu söyledi. Başka sektörlerde aranan 'babayiğit' şirketlerin, beyaz eşya sektöründe mevcut olduğunu belirten Güler, "Bu sorumluluğumuzun farkındalığı ile Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği olarak beyaz eşya sanayinin gelişimi için yeni dönemde daha da çok çalışmalar yapıp yeni projelere imza atacağız dedi".



Ergün Güler'in başkan seçildiği Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nde Genel Başkan Vekillikleri görevi Arçelik A.Ş.den Fatih Özkadı ve BSH'dan İhsan Kara getirildi. Yönetim kurulu üyeleri de Andrea Ojetti, Alper Avdel, Barış Orbay, Can Dinçer, Halil Turan, Hasan Özcan Aydilek, Mehmet Tüfekçi ve Indesit-Whirpool tüzel kişiliğinden oluştu.



- İstanbul