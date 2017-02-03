Beyaz Esaret Eriyor

Son 60 yılın en büyük kışlarından birini geçiren Samsun'da beyaz esaretin izleri yavaş yavaş siliniyor.



Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Samsun'a son yılların en büyük kara kışını yaşattı. 3 gün tipi şeklinde aralıksız etkili olan kar yağışı yüzünden şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santime kadar çıktı. 2 gündür duran kar yağışı yerini güneşe bırakınca karlar ermeye başladı. Soğuk havanın da etkili olduğu kentte yayalar ve araç sürücüleri buzlu yollarda ilerlemekte zorluk çekerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.



Yoğun karın ardından beyaz esaretin ortadan kaldırılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmaları sürdürdü. Karın ardından yıkılan ağaçlar ve meydana gelen olumsuzlukları gidermek için ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.



Buzla kaplanan yollarda ve ara sokaklarda yürümekte zorluk çektiklerini belirten vatandaşlar ise yollarda yürürken düşme tehlikesi geçirdiklerini söyledi. - SAMSUN