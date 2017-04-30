Beyaz Cenneti" Kuşbakışı Seyir Keyfi

MEHMET ALİ İLNEM - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyor.



Beyaz travertenleriyle dikkati çeken Pamukkale'de turistler unutulmaz zaman geçiriyor. Yamaç paraşütüyle Pamukkale'yi kuş bakışı görme fırsatını yakalayan turistler, bu anları fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştiriyor.



Pamukkale'de yamaç paraşütü acentesi Hayati Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden biri olduğunu ifade etti.



Turistlere tüm olanakları sağladıklarını anlatan Kural, şunları söyledi:



"Biz de ekip olarak gelen ziyaretçilere uçuş keyfini tatmaları ve Pamukkale'yi farklı açılardan kuş bakışı gösterebilmek için hizmet veriyoruz. Geçen yıldaki turizmin etkileri azaldı, eski günlerimize geri dönüyoruz ama Pamukkale günübirlik destinasyon olmaktan bir türlü çıkamadı. Bu tür faaliyetlerle biz Pamukkale'yi daha çok kalınabilecek, daha çok vakit geçirilebilecek yer haline getirmeye çalışıyoruz. Bölge esnafı ve turizmci halkına da fayda sağlayacaktır. Günlük olarak uçuş sayısını söyleyemem ama burası sezonluk bir yer. Kışı ile yazı birbirini tutmaz ama geçen sene bütün acenteler ez az 5 bin kişi uçtuğumuzu söyleyebilirim."



"Turistlere eşsiz güzellikleri gösteriyoruz"



Yamaç paraşütü pilotu Hasan Göktan Aydemir de uçuş yapılan dağın 500 metre yüksekliğinde olduğunu, uçuş yapılan güzergahta Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenlerinin eşsiz güzelliğini misafirlere gösterdiklerini kaydetti.



Türkiye'ye Filipinler'den gelen Marıon Ibe Reyes de yaşadığı heyecanı dile getirerek, hayatındaki en ilginç olaylardan birisi olduğunu aktardı.



Filipinler'den Julıe Pearl Orculld da "Pamukkale üzerinde uçmak harikaydı, mükemmeldi. Bu bizim ilk seferimizdi. Kesinlikle ve kesinlikle değdi." diye konuştu.