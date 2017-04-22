Yeni Haliyle Büşra Pekin'i Kimse Tanıyamadı

'Beyaz Show'da dün yine kahkaha dolu bir program yaşandı. Konuklar arasında yeni haliyle çok konuşulan Büşra Pekin de vardı. Pekin'in yeni halinden bir fotoğraf vatandaşa gösterildi ve "bu kim" diye soruldu. Vatandaşın çoğu ünlü oyuncuyu tanıyamadı.

IVANA SERT'E BENZETEN DE OLDU SİNEM KOBAL'A BENZETEN DE

Büşra Pekin'in yeni halini kimisi Ivana Sert'e, kimisi Sinem Kobal'a benzetti. Aralarında Aleyna Tilki'ye benzeten bile vardı.

Büşra Pekin'in yeni hali:







