Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasi Etkinliği Gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen etkinliğe Karaman Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İlknur Harani ve üyeleri, İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Musa Şahin ve misafirler katıldı.

Türkiye de sayılı illerde başlayan ve Karamanda da ilk olarak gösterime giren "Sesli Betimlemeli sinema filmi gerek çocuk gerekse yetişkin görme engelli misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Katılımcılar sesli betimleme sineması ve müzik dinletisi eşliğine güzel vakit geçirdi. Görme engelli vatandaşları anlamak ve onların dünyalarını görmek amacıyla etkinliğe katılım gösteren misafirler göz bandı taktı.

Karaman Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven Sesli Betimlemenin görme engelli vatandaşların yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediğini vurgulayarak şunları söyledi."Engelli vatandaşlarımızın dünyasına karşı toplumsal duyarlılığının artırılması ve engelli bireylerin sorunlarını çözüme ulaştırmak için çalışmalarımızı hassasiyetle ve önemle yürütüyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğe katkılarından ve katılımlarından dolayı İl Halk Sağlı Müdürümüz Doktor Musa Şahin Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.